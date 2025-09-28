ETV Bharat / sports

ಬಿಸಿಸಿಐ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ CSK ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೇಮಕ: ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಸಿಸಿಐ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಿಥುನ್​ ಮನ್ಹಾಸ್​ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ
ಬಿಸಿಸಿಐ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 3:52 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 4:10 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಿಥುನ್​ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರು​ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಬಳಿಕ ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮವಿದ್ದು, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಿ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು ನಡೆದ ಬಿಸಿಸಿಐನ 94ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ 45 ವರ್ಷದ ಮಿಥುನ್​ ಮನ್ಹಾಸ್​ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಘುರಾಮ್ ಭಟ್ ಖಜಾಂಚಿ: ಮನ್ಹಾಸ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಘುರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಖಜಾಂಚಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭುತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಶುಭದಿನ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಮನ್ಹಾಸ್​ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಶೀತಲ್ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X' ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಪಿಆರ್​ ತಂಡ ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್​ ಮನ್ಹಾಸ್
ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್​ ಮನ್ಹಾಸ್ (Mithun Manhas Insta Post)

ಮಿಥುನ್​ ಮನ್ಹಾಸ್​ ಯಾರು?: ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 157 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 9,714 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 27 ಶತಕ ಮತ್ತು 49 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಂತರ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್, ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲು: 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಿಥುನ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಮಿಥುನ್​ ಮನ್ಹಾಸ್​
ಮಿಥುನ್​ ಮನ್ಹಾಸ್​ (PTI)

ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಶರತ್ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಜಯೇಶ್ ಜಾರ್ಜ್ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಅಮಿತಾ ಶರ್ಮಾ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 116 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸುಲಕ್ಷಣ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಂತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?: ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಇಂದು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಫೈನಲ್​ ಕದನ; ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ​

Last Updated : September 28, 2025 at 4:10 PM IST

