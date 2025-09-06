ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 6, 2025 at 12:00 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ-20ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ-20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೇ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ. ನಾನು ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾದರೂ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ,' ಎಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Mitchell Starc's T20I legacy is something to behold 🤩 pic.twitter.com/PjaSlgnKl9— cricket.com.au (@cricketcomau) September 3, 2025
ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 65 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 79 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 127 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 244 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 100 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 402 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 2021ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಸೀಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2021ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಕ್: 2012 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2021ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಐದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2016ರ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಜಾರ್ಜ್ ಬೈಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2021ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೈಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಸೀಸ್ ತಂಡವು 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 2027ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
MITCHELL STARC ABOUT HIS T20I RETIREMENT 🎙️— Akaran.A (@Akaran_1) September 5, 2025
" i probably should’ve called mitchell marsh. he texted me saying he found out through instagram. i felt bad about it, sorry mitchy." 😂 (unplayable podcast)#MitchellStarc #Cricket #AUSCricket #T20I pic.twitter.com/UzeYl3Coeg
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅದೇ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್; ಭಾರತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿಯಲು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ