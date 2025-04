ETV Bharat / sports

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​! - SRH VS MI MATCH

By ETV Bharat Sports Team Published : April 24, 2025 at 10:04 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:27 AM IST 1 Min Read

SRH vs MI Match: ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಸತತ 4ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಉಪ್ಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ (4/26) ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ (2/12) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 143 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಪರ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ 70ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಜೇವಾಗಿ 40 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 15.4 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲೆ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ ಡಕ್​ಔಟ್​ ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (8), ಇಶನ್ ಕಿಶನ್​ (1), ನಿತೀಶ್​ ರೆದ್ದ (2) ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್​ಗೆ ಕ್ರೀಸ್​ ತೊರೆದರು. ತಂಡದ ಪರ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (71 ರನ್​) ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಅಭಿನವ್​ ಮನೋಹರ್​​ 43ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಮುಂಬೈ: ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್​ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL​ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್​ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್? ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನ ಹೇಳಿಕೆ​

