ETV Bharat / sports

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭವನೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಂಭವನೀಯ ಆಟಗಾರರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ.

MANISH PANDEY
ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಣಜಿ‌ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಕೊಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

2006-7ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದಿದ್ದ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ, 2009-10ರಲ್ಲಿ 882 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಮನೀಶ್​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದಿರುವುದರಿಂದ 17 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳತ್ತ ಮನೀಶ್​ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ: ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಸ್ಮರಣ್.ಆರ್, ಶ್ರೀಜಿತ್.ಕೆ.ಎಲ್, ಅನೀಶ್.ಕೆ.ವಿ, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್, ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್.ಎಸ್.ಜೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ, ವೈಶಾಕ್.ವಿ, ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ನೈಲ್ ಎಚ್.ನರೋನ್ಹಾ.

ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್, ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್, ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪರಸ್ ಗುರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಯ, ಶಶಿಕುಮಾರ್.ಕೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್.ಎಂ, ಯಶೋವರ್ಧನ್ ಪರಂತಾಪ್, ಸಮರ್ಥ್ ನಾಗರಾಜ್, ಮಾಧವ್ ಪಿ ಬಜಾಜ್, ಶ್ರೀಷ ಎಸ್.ಆಚಾರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಶರತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಿಶನ್ ಎಸ್ ಬೆದರೆ, ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕೆ.ಪಿ, ಮೊನೀಷ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅಧೋಕ್ಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕುಮಾರ್ ಎಲ್.ಆರ್, ಶರತ್.ಬಿ.ಆರ್.

17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆ.28ರಂದು ಫೈನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್! ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಆಗಿ ನೇಮಕ

For All Latest Updates

TAGGED:

RANJI TROPHY PROBABLES LISTರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿBENGALURURANJI TROPHYMANISH PANDEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್; ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?

ಇಂದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದೇ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.