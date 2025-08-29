ಮೈಸೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಪಡೆ 14ರನ್ ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳು ಸಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುದರು. ನಾಯಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂತೋಖ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಹ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್(52 ರನ್, 45 ಎಸೆತ, 4 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತ ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿ 20 ರನ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಿ.ಆರ್ ಶರತ್ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 49 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಲೋಚನ್ ಗೌಡ ಸಹ 9.2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ (18 ರನ್, 17 ಎಸೆತ, 1 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಭಟ್ಕಳ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ 10.4 ಓವರ್ಳಲ್ಲಿ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಳೆರಾಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಟಿಸಿತು. ನಿರಂತರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಜೆಡಿ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ 14 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವರವಾದ ಮಳೆ: ಅರ್ಧ ಶತಕದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಶರತ್ 49 ರನ್ ಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಲೋಚನ್ ಗೌಡ 18 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನತ್ತ ಮರಳಿದರು.ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಆದರೆ, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿ. ಜಯದೇವನ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 10.4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 14 ರನ್ ಮುಂದಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವಾದ ಹುಬಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡ: ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. 2022ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.
