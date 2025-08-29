ETV Bharat / sports

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್​ - MAHARAJA TROPHY 2025

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 10:24 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್​ ಪಡೆ 14ರನ್‌ ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್​​ಗಳು ಸಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುದರು. ನಾಯಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂತೋಖ್ ಸಿಂಗ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಹ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್(52 ರನ್, 45 ಎಸೆತ, 4 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತ ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಿ 20 ರನ್​ ಒಳಗಡೆ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್​ ತಂಡ 20 ಓವ‌ರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ (ETV Bharat)

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಬಿ.ಆರ್ ಶರತ್ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 49 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಲೋಚನ್ ಗೌಡ ಸಹ 9.2 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ (18 ರನ್, 17 ಎಸೆತ, 1 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಭಟ್ಕಳ್​ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್​ ತಂಡ 10.4 ಓವರ್‌ಳಲ್ಲಿ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ (ETV Bharat)

ಈ ವೇಳೆ ಮಳೆರಾಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಟಿಸಿತು. ನಿರಂತರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಜೆಡಿ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್‌ ತಂಡ 14 ರನ್‌ ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವರವಾದ ಮಳೆ: ಅರ್ಧ ಶತಕದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಶರತ್ 49 ರನ್ ಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಲೋಚನ್ ಗೌಡ 18 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನತ್ತ ಮರಳಿದರು.ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಆದರೆ, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿ. ಜಯದೇವನ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 10.4 ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 85 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ 14 ರನ್​ ಮುಂದಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ (ETV Bharat)

ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ​ಕ್ಕೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವಾದ ಹುಬಳಿ ಟೈಗ‌ರ್ಸ್ ಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡ: ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್​ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. 2022ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್​ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿತ್ತು.

