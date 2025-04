ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧೋನಿ! - MS DHONI

MS Dhoni ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 15, 2025 at 10:25 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 10:51 AM IST 1 Min Read

LSG vs CSK Match: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ವಿರುದ್ದ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಪಡೆ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ (63) ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದಾಗಿ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 166 ರನ್​ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ 19.3 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಗೆಲುವಿಗೆ 56 ರನ್​ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಧೋನಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಜೊತೆ ಸೋರಿ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದ ಧೋನಿ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 26ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.

ಧೋನಿ ಅವರ ಧನಾ ಧನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​​ನಿಂದಾಗಿ ಸತತ ಐದು ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಧೋನಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಧೋನಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ - 43 ವರ್ಷ 282 ದಿನಗಳು (2025)

ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ - 42 ವರ್ಷ 209 ದಿನಗಳು (2014)

ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ - 41 ವರ್ಷ 223 ದಿನಗಳು (2011)

ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ - 41 ವರ್ಷ 211 ದಿನಗಳು (2011)

ಆಡಮ್ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್ - 41 ವರ್ಷ 181 ದಿನಗಳು (2013)

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 41 ವರ್ಷ 35 ದಿನಗಳು (2020)

ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ - 40 ವರ್ಷ 204 ದಿನಗಳು (2010)

ಆಡಮ್ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್ - 40 ವರ್ಷ 185 ದಿನಗಳು (2012)

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ - 40 ವರ್ಷ 85 ದಿನಗಳು (2013) ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೇ CSK ತಂಡ ಸೇರಿದ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟರ್​: ಕಾರಣ ಏನು?

Last Updated : April 15, 2025 at 10:51 AM IST