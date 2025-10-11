ETV Bharat / sports

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ನೀಡಿಯೂ ಗೆದ್ದ ​ತಂಡಗಳು; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
LOWEST TOTALS DEFENDED IN TEST: ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಅದರದ್ದೆ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರು ಟೆಸ್ಟ್​ ಅದೇಷ್ಟೋ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ. 148 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ತಂಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ. ಟೆಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 19 ಬಾರಿ 150 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ನೀಡಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಂಡವೊಂದು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಳೆದ 118 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (1882): ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 63 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಡಿಕ್​ ಬಾರ್ಲೌ 5, ಟೆಡ್​ ಪೀಟೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 101 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಆಸೀಸ್​ ಪರ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಸ್ಪೋಫೋರ್ತ್ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಲೈನ್​ಅಪ್​ ಅನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 122 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ 85 ರನ್‌ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 51 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಸೀಸ್ ಬೌಲರ್ ಸ್ಪೋಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 77 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 7 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದ ಆಸೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2000): ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 187 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 147 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ 99 ರನ್‌ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕುಸಿಯಿತು. ಗ್ರಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ (126 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್‌ಗಳು) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎರಡಂಕಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ತಂಡ 63 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 35 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು.

ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2004): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮುಂಬೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 104 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 99 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 205 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 107 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಾದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸ್ಪಿನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 93 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತ 13 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (1887): ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 119 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 74 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 184 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ 111 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 58ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 97 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 13 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಮದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (1896): ದಿ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 45 ರನ್‌ಗಳ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 119 ರನ್​ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 184 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 111 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 44 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 66 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು

  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - 85 ರನ್‌ಗಳು
  • ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - 99 ರನ್‌ಗಳು
  • ಭಾರತ - 107 ರನ್‌ಗಳು
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - 111 ರನ್‌ಗಳು
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - 117 ರನ್‌ಗಳು
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - 127 ರನ್‌ಗಳು
  • ಶ್ರೀಲಂಕಾ - 136 ರನ್‌ಗಳು
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - 137 ರನ್‌ಗಳು

