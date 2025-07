ETV Bharat / sports

ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕರು; ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್​ ಕೊಹ್ಲಿ - TEST CRICKET DOUBLE CENTURY RECORD

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ( Image Source: IANS )

July 15, 2025

Indian Captains Double Century: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕಂಡ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಯಾರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 1964ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 203 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟೌಡಿ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್: ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗವಾಸ್ಕರ್​ 1978ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 205 ರನ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 1999ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 217 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ: 2013ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಕೂಲ್​ ಎಮ್​ ಎಸ್ ಧೋನಿ 224 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್​ನ ಬೆಸ್ಟ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಬಾರಿ ಕೊಹ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ 200 ರನ್​ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌಂಡ್ (2016)

211 ರನ್​ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂದೋರ್ (2016)

235 ರನ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮುಂಬೈ (2016)

204 vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹೈದರಾಬಾದ್ (2017)

213 vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನಾಗ್ಪುರ (2017)

243 vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ದೆಹಲಿ (2017)

254* vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪುಣೆ (2019) ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 269 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆರನೇ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 27 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲೌಟ್​​​; 7 ಆಟಗಾರರು ಡಕೌಟ್,​ 129 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!

