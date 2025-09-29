ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಯಾವ ಬೌಲರ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದವರು​ ಯಾರು, ಯಾವ ಬೌಲರ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು 1984ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯ್ತು. ​ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 17 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಲಸಿತ್​ ಮಾಲಿಂಗ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.

ಲಸಿತ್​ ಮಾಲಿಂಗ
ಲಸಿತ್​ ಮಾಲಿಂಗ (IANS)

ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​: ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳು (ಏಕದಿನ + ಟಿ 20) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್ದೀಪ್ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 32 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ 15 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 33 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ (30), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (29), ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ (28), ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ (26) ಮತ್ತು ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ (26) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು (ಏಕದಿನ + ಟಿ 20) ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​
ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕುಲ್ದೀಪ್​: ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20ಯ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಕುಲ್ದೀಪ್ 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್​ ಒನ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳಿಧರನ್​
ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳಿಧರನ್​ (AFP)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಿಂದ ಬಂದ​ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP WICKETS RECORDSMOST WICKETS IN ASIA CUPASIA CUP RECORDSASIA CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

'ನನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ₹50 ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು': ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್​​​!

ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ

ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ‌ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.