ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 18, 2025 at 12:24 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 12:37 PM IST
Messi Birthday gift to PM Modi: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬುಧವಾರದಂದು 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯರು ಮೋದಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮೋದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ತಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸತಾದ್ರು ದತ್ತಾ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಸತಾದ್ರು ದತ್ತಾ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾ, ಭಾರತದ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಮೆಸ್ಸಿ 2022ರ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳಹುಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲಿರುವ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"GOAT Tour of India 2025" ಹೆಸರಿನ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೊದಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ, ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2011ರ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಕೇರಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ವಿ. ಅಬ್ದುರಹಿಮಾನ್ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಹರ್ದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಅಬ್ದುರಹಿಮಾನ್ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸ್ಕಾಲೋನಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ಅಂಗೋಲಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೆಡರೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ: 70 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ