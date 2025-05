ETV Bharat / sports

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ನಿಧನ - CRICKETER DIED

By ETV Bharat Sports Team Published : May 11, 2025 at 1:09 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 1:20 PM IST 1 Min Read

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಇಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 84ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಬಾಬ್ ಕೌಪರ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಿಗ್ಗಜ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಬ್ ಕೌಪರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಡೇಲ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಒಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧನ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬಾಬ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಬಾಬ್ ಕೌಪರ್ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 27 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 46.84ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2061 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಶತಕ ಮತ್ತು 10 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ಕೌಪರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 1965-66ರ MCG ಆ್ಯಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೌಪರ್ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 307 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಶತಕ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ: ಕೌಪರ್ 28 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. 1970ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಂಡದ ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಬಾಬ್​ ಕೌಪರ್​ (Cricket Australia X Handle) ಕೌಪರ್ 147 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 10595 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 58 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿವೆ. 4 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬ್​ ಕೌಪರ್​ (Cricket Australia X Handle) 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ: ಬಾಬ್ ಕೌಪರ್ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಮೂರನೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಇಯಾನ್ ರೆಡ್‌ಪಾತ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೀತ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಪೋಲ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ 84ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಚ್ಚರಿ.. ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕ - ಉಪನಾಯಕ ಇವರೇ?

Last Updated : May 11, 2025 at 1:20 PM IST