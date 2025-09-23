ETV Bharat / sports

ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​! ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದು ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 11:54 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2 ರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​​ ಸರಣಿ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ ನಂತರ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 5 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅನಧಿಕೃತ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಸೆ.16 ರಿಂದ ಸೆ. 19ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದರೇ ಅಯ್ಯರ್ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ 'ವೈಯಕ್ತಿಕ' ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಯ್ಯರ್​ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8 ಮತ್ತು 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 532 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರೇ ಭಾರತ 531 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ಗೂ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಅಯ್ಯರ್​ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ಅಯ್ಯರ್​ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

  • ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ - ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 02 ರಿಂದ 06ರ ವರೆಗೆ
  • ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ - ಅ. 10 ರಿಂದ ಅ 14 ವರೆಗೆ

ಭಾರತ ಎ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡಗಳು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಮದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಲಕ್ನೋ ಏಕನಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಭಾರತ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. 24 ಓವರ್​ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 70 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕ್ಯಾಂಪ್​ಬೆಲ್​ 9 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೌಚೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್​ ಕೊನ್​ಸ್ಟಾಸ್​ 26 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಾಥನ್​ ಮೆಕ್​ಸ್ವೀನಿ 31 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಪಾಕ್​ಗೆ ಇಂದು ಲಂಕಾ ಸವಾಲು: ಹೇಗಿದೆ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ?

Last Updated : September 23, 2025 at 12:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA A AUSTRALIA A TESTINDIA A CAPTAIN SHREYAS IYERIND VS AUS SERIESIND VS WI TESTSHREYAS IYER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್; ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?

ಇಂದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದೇ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.