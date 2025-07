ETV Bharat / sports

16 ಸಿಕ್ಸರ್​, 44 ಬೌಂಡರಿ, 320 ರನ್​, 207 ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ರೇಟ್​: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ - LAURA HARRIS

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ( Image Source: Gatty )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 29, 2025 at 7:42 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 8:23 AM IST 2 Min Read

ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ವೊಬ್ಬರು ಟಿ20 ಲೀಗ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲಾರಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್​. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಟಾಲಿಟಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ವುಮೆನ್ಸ್​ ಲೀಗ್​ 2025ರಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ವಾರ್ವಿಕ್‌ಷೈರ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತಾದರೂ ಸರ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೇ ವಾರ್ವಿಕ್‌ಷೈರ್ ಪರ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಲಾರಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಲಾರಾ: ಟಿ20 ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಒಟ್ಟು 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 320 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 21.33 ಆಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 207.79 ಆಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವ ಲಾರಾ 16 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 44 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೂರ್ನಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸುಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡರ್ಹ್ಯಾಮ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಸುಜಿ ತಾವಾಡಿದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 439 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೇ ಸುಜಿ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್​​ ಸಿಡಿಸದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತೀರ ಅಪರೂಪ. ಉಳಿದಂತೆ ಫೈನಲ್​ ವಿನ್ನರ್​ ಸರ್ರೆ ಪರ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವ್ಯಾಟ್​ 377 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್ ಏಕೈಕ ಶತಕ ಎಲಾ ಮಾಕನ್ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ​ಪಂತ್​!

Last Updated : July 29, 2025 at 8:23 AM IST