ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ ಕುಲದೀಪ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ: ಮಂಜ್ರೇಕರ್
ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ ಕುಲದೀಪ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2025 at 11:03 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 12:32 PM IST
Manjrekar on Kuldeep Yadav: ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10) ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ತಂಡ 93 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, 4 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ತಾವು ಎಸೆದ 9ನೇ ಓವರ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಚೋಪ್ರಾ (3), ನಾಯಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ (19) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿಕ್ ಕೌಶಿಕ್ (2) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯನ್ನು 1 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು.
Kuldeep generated exceptional drift and spin on the Dubai pitch, leaving the batters struggling for answers 😅#INDvUAE #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/USjyE2gcin— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 10, 2025
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಇಮೋಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Some mysteries still remain unsolved. 🤔— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 10, 2025
Like Kuldeep Yadav's bowling. 🥵 #INDvUAE #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/7K0qLYh8XV
ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಭಾರತದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಕುಲ್ದೀಪ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಯುಎಇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 13.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಲಿಶಾನ್ ಶರಫು (22) ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು.
58 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 4.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (20*) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಜೇಯ 7 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
