ಒಂದು ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೂ ಕುಲದೀಪ್‌​ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ: ಮಂಜ್ರೇಕರ್

ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೂ ಕುಲದೀಪ್‌​ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಜಯ್​ ಮಂಜ್ರೇಕರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಲದೀಪ್​ ಯಾದವ್​
ಕುಲದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 11:03 AM IST

Updated : September 11, 2025 at 12:32 PM IST

Manjrekar on Kuldeep Yadav: ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10) ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ತಂಡ 93 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.

ತಾವು ಎಸೆದ 9ನೇ ಓವರ್‌ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಚೋಪ್ರಾ (3), ನಾಯಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ (19) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿಕ್ ಕೌಶಿಕ್ (2) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರದ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯನ್ನು 1 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್​ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ಕುಲದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಇಮೋಜಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಭಾರತದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್‌ರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕುಲ್ದೀಪ್​​ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಕುಲ್ದೀಪ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಯುಎಇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 13.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಲಿಶಾನ್ ಶರಫು (22) ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಿದರು.

58 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 4.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (20*) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್​ ಅಜೇಯ 7 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

Last Updated : September 11, 2025 at 12:32 PM IST

