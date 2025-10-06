ETV Bharat / sports

ಕೋಚ್​​ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ ​ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ!

ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ.

ಕೃಷ್ಟಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್
ಕೃಷ್ಟಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ (AUS vs IND) ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು T20I ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ (IANS)

"ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಂತರ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಹೆಸರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬದಲಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್. ನಿತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್ (IANS)

ಕಳೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕ್ರಿಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಟ್​ನೆಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ವರೆಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (AFP)

ರೋಹಿತ್​ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯೋಜನೆಗಳು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕೇವಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ

ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​, ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್​), ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​, ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ, ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​.

ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ
ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ (IANS)

ಟಿ20 ತಂಡ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (ಉಪನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ​, ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​, ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ, ವರುಣ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​, ಅರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​.

