ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ; ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 5:19 PM IST

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (IANS)

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಜೇಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (88 ರನ್), ನಾಯಕ ನಾಥನ್ ಮೆಕ್‌ಸ್ವೀನಿ (74 ರನ್) ಮತ್ತು ಟಾಡ್ ಮರ್ಫಿ (76 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 420 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಮಾನವ್ ಸುಥರ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ನಂತರ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಅರ್ಧಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿ 75 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್​ ಜಗದೀಶನ್​ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಉಳಿದಂತೆ ರಾಹುಲ್​ (11), ಆಯುಷ್​ ಬದೋನಿ (21), ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ (16) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್​ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಎ ಕೇವಲ 194 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಹೆನ್ರಿ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

Sai Sudharsan
Sai Sudharsan (IANS)

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು 226 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೆಕ್‌ಸ್ವೀನಿ 85 ರನ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ 50 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಮಿಂಚುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 185 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುಥರ್​ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

412 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಪರ ಜಗದೀಶನ್ 36 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್-ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ನಂತರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುಥಲ್ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರೇ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 56 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (IANS)

ಆದರೆ ರಾಹುಲ್​ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಆತ ಸಿಡಿದೆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲು ಖಚಿತ; ಪಾಕ್​ಗೆ ಶೋಯೆಬ್​ ಅಖ್ತರ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

