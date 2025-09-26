ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ; ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 5:19 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಜೇಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (88 ರನ್), ನಾಯಕ ನಾಥನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ (74 ರನ್) ಮತ್ತು ಟಾಡ್ ಮರ್ಫಿ (76 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 420 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಮಾನವ್ ಸುಥರ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ನಂತರ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಅರ್ಧಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿ 75 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ ಜಗದೀಶನ್ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಉಳಿದಂತೆ ರಾಹುಲ್ (11), ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ (21), ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ (16) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜೆಟ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಎ ಕೇವಲ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಹೆನ್ರಿ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು 226 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ 85 ರನ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ 50 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಮಿಂಚುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 185 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುಥರ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
412 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಪರ ಜಗದೀಶನ್ 36 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್-ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ನಂತರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುಥಲ್ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರೇ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 56 ರನ್ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
