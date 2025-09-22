ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 5:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ವೊಂದನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೈಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಗೋವಾ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತಂಡದ ಸಹ - ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡವೊಂದರ ಸಹ - ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತದ ಕ್ಷಣದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿವಿಎಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವಾಲಿಬಾಲ್ನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನೀಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೇವಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಹ - ಮಾಲೀಕರನಾಗಿ ಗೋವಾ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಲು ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವವಹಿಸಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ರನ್ನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋವಾ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ರಾಜು ಚೇಕುರಿ "ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವಂಥಹ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಾಗಬಹುದು" ಎಂದರು.
ಪ್ರೈಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಜೋಯ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಭಾರತವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರೈಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಪಿವಿಎಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ.
