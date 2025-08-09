Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಗರಂ! ಕಾರಣ ಏನು? - KL RAHUL

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
KL Rahul (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು LSG ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್​ಎಸ್​ಗಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?. ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನೀವು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಹುಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ತಂಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್​ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ರಾಹುಲ್​ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2024ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಎಲ್​ಎಸ್​ಜಿ ತಂಡ ರಾಹುಲ್​ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​​ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು! ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು LSG ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್​ಎಸ್​ಗಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?. ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನೀವು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಹುಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ತಂಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್​ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ರಾಹುಲ್​ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2024ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಎಲ್​ಎಸ್​ಜಿ ತಂಡ ರಾಹುಲ್​ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​​ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು! ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ?

For All Latest Updates

TAGGED:

KL RAHUL FANS ANGERLUCKNOW SUPER GIANTSKL RAHUL FANS ANGER ON LSGಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್KL RAHUL

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿ: ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನ: ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ!

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.