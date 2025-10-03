ETV Bharat / sports

9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ​ದ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​: ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್, ಗಂಭೀರ್​​ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

October 3, 2025

Updated : October 3, 2025 at 1:26 PM IST

KL Rahul Record: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್​ ಪಡೆ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 162 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, 77 ಓವರ್​ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 262 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ 100 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಜೈಸ್ವಾಲ್​, ರಾಹುಲ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 68 ರನ್​ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 36 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ 7 ರನ್​​ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ, ಗಿಲ್​ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇವರ ಬೆನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್​ ಸಹ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಹುಲ್​: ಭಾರತದ ಪರ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರಾಹುಲ್​ 197 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 100 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ವಾರಿಕ್ಯಾನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೋಚ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಹುಲ್​ ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಗಂಭೀರ್​ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ತಲಾ 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ 33 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 22 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು

  • 33 - ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (203 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
  • 22 - ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (168 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
  • 12 - ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ (100 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
  • 10 - ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (94 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
  • 9 - ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ (101 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
  • 9 - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (66 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)

ರಾಹುಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್​, ಏಕದಿನ, ಟಿ20 ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ಡೇವಿಡ್ ಬೂನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಲಾರಿ, ಜೆಫ್ ಮಾರ್ಷ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ರೈಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್​ ಶತಕ: 2016ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್​ 3,211 ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

