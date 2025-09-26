ETV Bharat / sports

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ: ನಾಯರ್​ ಅಸಮಾಧಾನ

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​
ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 1:50 PM IST

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು (IND vs WI) ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 2 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡಗಳು ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಆಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ 15 ಸದಸ್ಯರ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಆಗಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಗೆ ತ್ರಿಶತಕ ವೀರ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ​ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಯರ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಯರ್ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ನಾಯರ್​, "ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಸಹ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಏನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಫ್ಲಾಪ್​ ಆದಾಗ ನಾನು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ನಾವು ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಾಯರ್​ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

"ಕರುಣ್ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ".

"ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಆಗದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಭಾರತ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್ ನಾಯರ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​
ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ (IANS)

ಅಭಿಮನ್ಯುಗೂ ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್, ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಂಚ್​ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಸರಣಿಗಾದರೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಂತರ 16 ಆಟಗಾರರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ದೇಶಿಯ ದಾಖಲೆ: ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 167 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿ 25 ಶತಕ ಮತ್ತು 30 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 7,404 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರನ್​ ಸರಾಸರಿ 49.03 ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್​ನಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 233 ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

