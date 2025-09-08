ETV Bharat / sports

ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​, ಕನ್ನಡಿಗ ಮಯಾಂಕ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಯಾರ್ಕ್‌ಷೈರ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಯಾರ್ಕ್‌ಷೈರ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಯಾಂಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾರ್ಕ್‌ಷೈರ್ ತಂಡ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮರ್‌ಸೆಟ್, ಸಸೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡರ್ಹ್ಯಾಮ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಯಾಂಕ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, 2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವರು.

ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಯಾಂಕ್ 21 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 41ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಸಹಿತ 1488 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, 2019ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 243 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ. 2022ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ಮಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತು ಹಾಗೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡಿಗರು: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜನಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾವಗಲ್​ ಶ್ರೀನಾಥ್​
ಜಾವಗಲ್​ ಶ್ರೀನಾಥ್​ (AFP)

ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್- ಗ್ಲುಸೆಸ್ಟರ್‌ಷೈರ್: ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ 1995 ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಸೆಸ್ಟರ್‌ಷೈರ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಸೆಸ್ಟರ್‌ಷೈರ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀನಾಥ್ 39 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಅನಿಲ್​ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಅನಿಲ್​ ಕುಂಬ್ಳೆ (AFP)

ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ- ನಾರ್ಥಾಂಪ್ಟನ್‌ಷೈರ್: 1995ರ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಹ ನಾರ್ಥಾಂಪ್ಟನ್‌ಷೈರ್ ತಂಡದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 105 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕುಂಬ್ಳೆ, ವಿಸ್ಡನ್‌ನ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​
ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ (AFP)

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್- ಕೆಂಟ್/ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್: 2000ರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, 16 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 2 ಶತಕಗಳ ಸಹಿತ 1221 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಹಾಗೂ 2 ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 437 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ 2ನೇ ಬಾರಿ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮರಳಿದ್ದರು. 3 ಶತಕ ಹಾಗೂ 2 ಅರ್ಧ ಶತಕಸಹಿತ 600 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​
ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ (IANS)

ಕರುಣ್ ನಾಯರ್- ನಾರ್ಥಾಂಪ್ಟನ್‌ಷೈರ್: ತ್ರಿಶತಕ ಸಾಧನೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 2023 ಹಾಗೂ 2024ರ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಥಾಂಪ್ಟನ್‌ಷೈರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. 2023ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1 ಶತಕಸಹಿತ 249 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅವರು, 2024ರಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ದ್ವಿಶತಕ ಸಹಿತ 487 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (AFP)

ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್‌ ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

