ರೇಬೀಸ್​ಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ​ ಸಾವು; ನಾಯಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್​!! - KABADDI PLAYER DIES OF RABIES

ರೇಬೀಸ್​ ನಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಸಾವು ​ ( Photo Credit: Getty Images )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 3, 2025 at 10:49 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 10:59 AM IST 2 Min Read

Kabaddi Player Dies of Rabies: ರೇಬೀಸ್​ ವೈರಸ್​ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 22 ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಸೋಲಂಕಿ ಈ ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್​ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಮೇಲುತ್ತವ ವೇಳೆ ನಾಯಿಮರಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಅವರನ್ನು ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದರೆ ಇದು ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರೇಬೀಸ್​ ವೈರಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಕ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌ ಆಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬ್ರಿಜೇಶ್‌ಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಯುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಬೀಸ್​ ನಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಸಾವು ​ (Photo Credit: Getty Images) ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಸಹೋದರ ಸಂದೀಪ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ನಾಯಿ ಮರಿಯ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಿದಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ವೇಳೆ ನಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ರೇಬೀಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಆಗಿರುವ ಗಾಯ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ. ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡವು. ನಂತರ ಅಲಿಗಢ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಗ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ರೇಬೀಸ್​ ಇರುವುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು ಭಾನುವಾರ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಎಂದೂ ಸಹೋರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಬೀಸ್​ ನಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಸಾವು ​ (Photo Credit: Getty Images) ರೇಬೀಸ್ ಆರಂಭಿಕ​ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರೇಬೀಸ್ ವೈರಸ್​ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೇ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಆಯಾಸ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳ: ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಉಂಟಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಲಾಲಾರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ, ಆತಂಕ, ಗೊಂದಲ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಕೋಮಾ ಮತ್ತು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ರೇಬೀಸ್ ರೋಗವು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿದ್ದು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೊಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಮೂಲಕ ರೇಬೀಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ರೇಬೀಸ್​ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬುರತ್ತದೆ?: ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಕೋತಿ, ಬಾವುಲಿ, ಇಲಿ, ಅಳಿಲು, ಮುಂಗಿಸ್, ನರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೇ ರೇಬೀಸ್​ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.​ ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಭೀರ್​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ! ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್​ ಹುದ್ದೆ!! ಏನಾಯ್ತು?

Last Updated : July 3, 2025 at 10:59 AM IST