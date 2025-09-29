ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್' ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ
ನಿನ್ನೆಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಜೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
Published : September 29, 2025 at 8:19 AM IST|
Updated : September 29, 2025 at 8:40 AM IST
Jasprit Bumrah Celebration: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದ 147 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿತು.
ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಶಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ (57) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ 46 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಭಾರತ ಕರಾರುವಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು.
147 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಇತ್ತ ಗಿಲ್ 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ, ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕುಸಿದ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (69*), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (24), ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ (33) ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 9ನೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ಗೆ ತಮ್ಮದೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
Bumrah gives Haris Rauf a fiery send-off..✈️🤣#INDvPAK #IndianCricket pic.twitter.com/vI6fxMECXF— Arti🇮🇳 (@ImArti45) September 28, 2025
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ರೌಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೆಟ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್-4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವೇಗಿ ರೌಫ್ 6-0 ಸನ್ನೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ "ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ" ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಜೆಟ್ಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತೆ 6-0 ಎಂಬ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾರತೀಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ರೌಫ್ 6-0 ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
A dominant performance capped by an unbeaten campaign 💪
Congratulations to #TeamIndia on winning #AsiaCup2025 🇮🇳 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#Final pic.twitter.com/n9fYeHfByB
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 3.1 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 17.5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬುಮ್ರಾ, 19.1ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ