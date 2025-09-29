ETV Bharat / sports

ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ

ನಿನ್ನೆಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ​ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಜೆಟ್​​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ (AP And IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 8:19 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 8:40 AM IST

Jasprit Bumrah Celebration: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದ 147 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿತು.

ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಶಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್​ (57) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಫಖರ್​ ಜಮಾನ್ 46 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಭಾರತ ಕರಾರುವಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು.

147 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೇಸಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 5 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಇತ್ತ ಗಿಲ್ 12 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 1 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಕುಸಿದ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (69*), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (24), ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ (33) ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 9ನೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್‌ಗೆ ತಮ್ಮದೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೆಟ್​ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್-4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ವೇಗಿ ರೌಫ್ 6-0 ಸನ್ನೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ "ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ" ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಜೆಟ್‌ಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತೆ 6-0 ಎಂಬ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾರತೀಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ರೌಫ್​ 6-0 ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 3.1 ಓವರ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 25 ರನ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 17.5ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬುಮ್ರಾ, 19.1ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನವಾಜ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

