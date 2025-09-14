ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ 2025; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್​

ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್​ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ (Photo Credit: Boxing Federation 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 2:12 PM IST

World Boxing championship: ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಜೂಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೇ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸೂಪರ್ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲಿವರ್‌ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಜೂಲಿಯಾ (ಪೋಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜೂಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ (30-27, 29-28, 30-27, 28-29, 29-28) ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಲಿಷ್ಠ ಪಂಚ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 9ನೇ ಭಾರತೀಯರಾದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ (2002, 2005, 2006, 2008, 2010 ಮತ್ತು 2018), ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಜೇತ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ (2022 ಮತ್ತು 2023), ಸರಿತಾ ದೇವಿ (2006), ಜೆನ್ನಿ ಆರ್‌ಎಲ್ (2006), ಲೇಖಾ ಕೆಸಿ (2006), ನೀತು ಗಂಗಾಸ್ (2023), ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ (2023) ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟಿ ಬೋರಾ (2023) ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 24 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾಸ್ಮಿನ್​, "ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಜಾಸ್ಮೀನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದ ನೂಪುರ್ ಶರೋನ್ (80+ ಕೆಜಿ) ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಅಗಾಟಾ ಕಾಜ್ಮಾರ್ಸ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೂಪುರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು.

ಈ ರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಟಾ 2-3 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಕ್ಸರ್​ ಪೂಜಾ ರಾಣಿ (80 ಕೆಜಿ) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿರು. ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಕವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

