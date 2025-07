ETV Bharat / sports

ಸತತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಲ್​​​ರೌಂಡರ್​​; ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ - FIVE WICKETS IN FIVE BALL

Published : July 11, 2025

Five Wickets in Five Balls: ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಿಗಿಂತ ಬೌಲರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್​ ಇದ್ದರೂ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​ ಹೌದು, ಐರಿಶ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸತತ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ: ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇಶೀಯ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಸೆದ 12ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆರೋಡ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಗ್ರಹಾಂ ಹ್ಯೂಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದರು.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರ ನಂತರ, 14ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಂಡಿ ಮೆಕ್‌ಬ್ರೈನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಪರ್​​ ನಂತರ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಸತತ ಐದು ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​: ಅವರು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ರಾಬಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪುರುಷ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಮಹಿಳಾ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕೆಲಿಸ್ ಧುಲೋವ್​ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಕ್ಯಾಂಪರ್: ಕೇವಲ ಬೌಲಿಂಗ್​​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಂಪರ್​ ​ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಪೀಟರ್ ಮೂರ್ 35 ರನ್ ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಟೀಫನ್ ದೋಡಾನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನಿಲ್ ತಲಾ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 188 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 88 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ! ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ್ಯವಾಗಬೇಕೇ ವಿನಃ ಇವು ಮುರಿಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!