ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರ ಕಾಲೆಳೆದ ಇರ್ಫಾನ್​ ಪಠಾಣ್: ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ವೈರಲ್

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್​ 4ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಇರ್ಫಾನ್​ ಪಠಾಣ್​ ಪಾಕ್​ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇರ್ಫಾನ್​ ಪಠಾಣ್​ ಟ್ವೀಟ್​
ಇರ್ಫಾನ್​ ಪಠಾಣ್​ ಟ್ವೀಟ್​ (IANS)
Published : September 22, 2025 at 11:44 AM IST

Irfan Pathan Viral Post: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವು ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಫರ್ಹಾನ್ (58 ರನ್​) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ (2/33) ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತದ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (74 ರನ್​) ಮತ್ತು ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ (47ರನ್​), ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (30) ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ (IANS)

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ವರೆಗೂ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಲೀಗ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ ಸೂಪರ್​ 4ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಕ್​ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ.

ಕಾಲೆಳೆದ ಇರ್ಫಾನ್​ ಪಠಾಣ್:​ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಬಾರಿ ಸಂಡೇ ಹೇಗಿತ್ತು?" ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗರ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ಈ ಟ್ವೀಟ್​ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಪಠಾಣ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಾಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆಣಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್​ ಸೋತಾಗ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಪಾಕ್​ ಮೊದಲ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕ್​ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರೆ 171 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಓಪನರ್ ಶಹಬ್​ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ತಂಡದ ಪರ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪಾಕ್​ ನೀಡಿದ 172 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (74) ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (47) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ 9.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.

ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (0) ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (13) ಔಟಾದ ಕಾರಣ ತಂಡವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (30) ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (7) 26 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ ತಲಾ 1-1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 'ಗನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್' ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ: ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ

IRFAN PATHAN ON IND VS PAK MATCH

