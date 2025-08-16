ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ತಾವು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರಿಗೂ ಅದರ ಕಹಿ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಠಾಣ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಟುವಾಗಿ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇರ್ಫಾನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು 2006ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವು. ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಲಾಹೋರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಈ ವೇಳೆ ಆಫ್ರಿದಿ ಕೆಣಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅಫ್ರಿದಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದ್ದಿಯ ಮಗು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ನಾನು 'ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಫ್ರಿದಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ರಜಾಕ್ ಅವರನ್ನು ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸ ಲಭ್ಯವಿದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ’ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಂಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಕ್ಷಣ, ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಜಾಕ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಇರ್ಫಾನ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂದು ರಜಾಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಫ್ರಿದಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗಿಂದ ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಫ್ರಿದಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
