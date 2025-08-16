ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತೊರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಸಂಜು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕೂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೀಡಲು ಕೆಕೆಆರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು?: 2024ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು, ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅಥವಾ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡುವಂಯೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿವೆ.
ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಗದು: ಇದೀಗ ಕೆಕೆಆರ್ನ ಸಹ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ನಗದು ಸಹ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಘು ವಂಶಿ ಮತ್ತು ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಮಣದೀಪ್ ಅವರನ್ನು 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ರಘು ವಂಶಿ ಅವರನ್ನು 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೆಕೆಆರ್ನ ಆಫರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೇ, ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಜು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅಂಶವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಆರ್ಗೆ ಫಿನಿಷರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಘು ವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಮಣದೀಪ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಆರ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
