ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸೇರಿದ 80 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ​ ವೀರ​​​​; ಲಕ್ನೋಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆತಂಕ! - IPL 2025 RCB TEAM

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ( Photo Credit: IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 26, 2025 at 1:55 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:35 PM IST 2 Min Read

IPL 2025 RCB: ಐಪಿಎಲ್​ 2025ರ ಲೀಗ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಳೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಏಕಾನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಕಿಂಗ್​ನನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 4ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 17 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೂ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸೈಫರ್ಟ್​ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ: ಹೌದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಜೇಕಬ್​ ಬೆಥೆಲ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನ ಟಿ-20 ಸ್ಪೇಷಲಿಸ್ಟ್​ನನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಥೆಲ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್​​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ₹2 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಬೆಥೆಲ್​ರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಮೇ 27 ರಂದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿರುವ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೈಫರ್ಟ್​ರನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೈಫರ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 66 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸೈಫರ್ಟ್ 142.86 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1540 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 80 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ವರ್ಷ ಸೈಫರ್ಟ್​ 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 207.50 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 249 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು 2021-22ರ ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್​!

Last Updated : May 26, 2025 at 2:35 PM IST