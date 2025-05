ETV Bharat / sports

ಲಕ್ನೋ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ​ ದೂರ - IPL 2025 RCB VS LSG MATCH

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ( Photo Credit: IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 25, 2025 at 4:24 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 4:32 PM IST 2 Min Read

IPL 2025 RCB vs LSG Match: ಐಪಿಎಲ್ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ27ರಂದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್ (RCB vs LSG)​ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಉತ್ತಮ ರನ್​ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಡ್​​ನ್ಯೂಸ್​ ದೊರೆತಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ಹ್ಯಾಜೆಲ್​ವುಡ್​ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ WTC ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಹೊಸ್ತಿಲ್ಲಲಿರುವುದರಿಂದ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ RCB ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 18 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆರ್​ಸಿಬಿ: ಹ್ಯಾಜಲ್​ವುಡ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಜಲ್​ವುಡ್​ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಸಿಬಿ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ​ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಆ್ಯಂಕರ್​ಗೆ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಖುಷ್​!

Last Updated : May 25, 2025 at 4:32 PM IST