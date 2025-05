ETV Bharat / sports

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗ! ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಭಗ್ನ - IPL 2025 MUMBAI INDIANS

ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ( Photo Credit: AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 27, 2025 at 3:35 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 3:57 PM IST 2 Min Read

IPL 2025 Mumbai Indians: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿರುವ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆರಂಭದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ, ನಂತರ ಆಡಿದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 6ರಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಐಪಿಎಲ್​ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದ 69ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 184 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ (57) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು 25ರಿಂದ 27 ರನ್​ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾದರು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ​ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿತು. ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಭ್​ಸಿಮ್ರಾನ್​ ಸಿಂಗ್​ (13) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ದಾರಿ ತುಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್​ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೋಶ್​ ಇಂಗ್ಲಿಸ್​ ಸೇರಿ ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದರು.

ಇಬ್ಬರೂ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 109 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್​ ಆರ್ಯ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ​ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 62 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಸ್​ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ​ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 73 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಅಯ್ಯರ್​ ಅಜೇಯವಾಗಿ 26 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಕನಸು ಭಗ್ನ: ಪಂಜಾಬ್​ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಂಬೈ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗ ವೈಶಾಕ್​ ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮುಂಬೈ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ಕನಸಿಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದರು. ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂಬೈಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿಲ್​ ಜಾಕ್ಸ್​ ಆಸರೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮುಂಬೈ ಸ್ಕೋರ್​ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಶಾಕ್​ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್​​ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಲೈನ್​ ಕ್ಲೀಯರ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್​-ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!

Last Updated : May 27, 2025 at 3:57 PM IST