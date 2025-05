ETV Bharat / sports

ಫ್ಲೇಆಫ್​ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್​ನ್ಯೂಸ್​! - IPL 2025

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ( Photo Credit: IANS )

Published : May 16, 2025 at 3:45 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 3:57 PM IST

IPL 2025: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್​ ಟೂರ್ನಿ ಮೇ 17 (ನಾಳೆ)ಯಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಗುಡ್​​​ನ್ಯೂಸ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್​​ ತಲುಪಲು ಉಳಿದಿರುವ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಾದರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್​ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ತಾವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

