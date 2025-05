ETV Bharat / sports

ಕೊಹ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ 24, 50! ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ! - IPL 2025 VIRAT KOHLI

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ( Photo Credit: AP )

Published : May 27, 2025 at 5:21 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:30 PM IST

IPL 2025 Virat Kohli: ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಇಂದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್​ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಫಿಕ್ಸ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, 4ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 17 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಆಡಿರುವ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 145.35 ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 60.86ರ ಸರಾರರಿಯೊಂದಿಗೆ 548 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ವಿರಾಟ್​ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ 24: ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದ ದಾಖಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 24 ಮತ್ತು 50 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರೇ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಟಿ20 ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. 2008 ರಿಂದಲೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು 18 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಸೇರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ 270 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8976 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 8552 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 424 ರನ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನೂ 24 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ 9000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ 50: ಜೊತೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೇ, ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 50+ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 62 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿರಾಟ್, ಇದುವರೆಗೆ 264 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8552 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 62 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 8 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್​!; ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡ ತೊರೆದ ಮೂವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್​​!!

Last Updated : May 27, 2025 at 5:30 PM IST