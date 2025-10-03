ವಿಶ್ವ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು
ವಿಶ್ವ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು 48 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2025 at 12:32 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 12:44 PM IST
ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನು ಒಟ್ಟು 199 ಕೆಜಿ (ಸ್ನ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 84 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 115 ಕೆಜಿ) ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
48 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 84 ಕೆಜಿ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದ ಚಾನು ಆದಾಗ್ಯೂ 87 ಕೇಜಿಯ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 110 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಚಾನು ಮೂರು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 109 ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 112 ಕೆಜಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 115 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 199 ಕೆಜಿ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ರಿ ಸಾಂಗ್ - ಗಮ್ 213 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
Mirabai Chanu wins SILVER🥈 at the 2025 Weightlifting World Championships with this 115kg (253lbs) clean & jerk! pic.twitter.com/BCnx1v9RUY— Squat University (@SquatUniversity) October 2, 2025
2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನು ಅವರ 14ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು 2021ರ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಕಗಳು (2018 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ), ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪದಕಗಳು (ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ), 2020ರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು 2016ರ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Woww!! Incredible Silver medal by Mirabai Chanu in 48Kg weight at the Weightlifting World Championship, Norway with a total lift of 199Kg.— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) October 3, 2025
(Snatch: 84Kg, C&J: 115Kg)
At the age of 31 in such a brutal sport, this is monumental. She is simply an exceptional role model pic.twitter.com/VFLvHaaH4M
ವಿಶ್ವ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಭಾರತೀಯರು
ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
- ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು (48 ಕೆಜಿ) - ಬೆಳ್ಳಿ
- ಕೋಯೆಲ್ ಬಾರ್ (53 ಕೆಜಿ)
- ಬಿಂದ್ಯಾರಾಣಿ ದೇವಿ ಸೊರೊಖೈಬ್ (58 ಕೆಜಿ)
- ನಿರುಪಮಾ ದೇವಿ ಸೆರಂ (63 ಕೆಜಿ)
- ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ (69 ಕೆಜಿ)
- ವಂಶಿತಾ ವರ್ಮಾ (86 ಕೆಜಿ)
- ಮೆಹಕ್ ಶರ್ಮಾ (86 ಕೆಜಿ+)
ಪುರುಷ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು
- ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಚನಂಬಮ್ (60 ಕೆಜಿ)
- ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿ ರಾಜ (65 ಕೆಜಿ)
- ಅಜಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ (71 ಕೆಜಿ)
- ಅಜಯ್ ಬಾಬು ವಲ್ಲೂರಿ (79 ಕೆಜಿ)
- ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಪಾನೆ (88 ಕೆಜಿ)
- ದಿಲ್ಬಾಗ್ ಸಿಂಗ್ (94 ಕೆಜಿ)
- ಲವ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (110+ ಕೆಜಿ )
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಭಾರತೀಯ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಲವ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಬಾಬು ವಲ್ಲೂರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
