ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ​

ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆ 47.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 412 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆತ್ ಮೂನಿ ತಂಡದ ಪರ 138 ರನ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಾಲ್ 81 ರನ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (IANS)

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಪರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 125 ರನ್, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 52 ರನ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 47 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 369 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 42 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೈನ್​: ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆುಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ 2.22 ರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಘವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಗಿದೆ.

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

