ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ - GOUHER SULTANA RETIREMENT

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗೌಹರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Indian women spinner Gouher Sultana announced his retirement before icc women's odi world cup 2025
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ (bcci womens x)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 2:58 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗೌಹರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಮ್ಮೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಧೂಳಿನ ಓಣಿಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳವರೆಗಿನ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಒಂದು ಕನಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಬೆವರು, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಮೌನದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಎರಡನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳು, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವ. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಡೈವ್, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವಹನ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂದು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ತರಬೇತುದಾರರು, ಆಯ್ಕೆದಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಗೌಹರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Indian women spinner Gouher Sultana announced his retirement before icc women's odi world cup 2025
ಗೌಹರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ (IANS)

ಗೌಹರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೌಹರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ, 50 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 37 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 66 ಹಾಗೂ 29 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಗೌಹರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

Indian women spinner Gouher Sultana announced his retirement before icc women's odi world cup 2025
ಗೌಹರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ (IANS)

