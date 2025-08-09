Essay Contest 2025

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು! ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ? - IND VS AUS U19

ಭಾರತ ಅಂಡರ್​ 19 ತಂಡ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 2:40 PM IST

ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಯೂತ್​ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಯೂತ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಡಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು: ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.

ಆರ್ಯನ್ ಯಾರು?: ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇದುವರೆಗೆ 185 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 22.34 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2659 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲರಲ್ಲಿ 11 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 76 ರನ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 105 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ 26.94 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 17 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಯಾರು?: ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್‌ನವರಾಗಿರುವ ಯಶ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ಲೀಸ್ಟ್​ ಎ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 121 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 27.69 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 2243 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 127 ರನ್‌ ಇವರ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ. ಬೌಲರ್​ ಸಹ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಈವರೆಗೂ 722 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 25.59 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 112 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 22 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇವರ ಬೆಸ್ಟ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡ: ಸೈಮನ್ ಬಡ್ಜ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟರ್ನರ್, ಸ್ಟೀವ್ ಹೊಗನ್, ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್‌ಚುಕ್, ಯಶ್ ದೇಶ್‌ಮುಖ್, ಟಾಮ್ ಹೊಗನ್, ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್, ಹೇಡನ್ ಶಿಲ್ಲರ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಚ್ಮಂಡ್, ಬೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ವಿಲ್ ಬೈರೋಮ್, ಕೇಸಿ ಬಾರ್ಟನ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲೀ ಯಂಗ್, ಜೇಡನ್ ಡ್ರೇಪರ್.

ಭಾರತ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಟಿಸಿದೆ. 17 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 14 ವರ್ಷದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡ: ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ನಾಯಕ), ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (ಉಪನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹರ್ವಂಶ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಆರ್. ಅಂಬರೀಶ್, ಕಾನಿಷ್ಕಾ ಚೌಹಾಣ್, ನಮನ್ ಪುಷ್ಪಕ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಡಿ.ದೀಪೇಶ್, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಅನ್ಮೋಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಉಧವ್ ಮೋಹನ್, ಅಮನ್ ಚೌಹಾಣ್.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 vs ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್
  • 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್
  • ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್
  • ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್
  • ಎರಡನೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7-10, ಮೆಕೆ

