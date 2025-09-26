ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ! ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಭಾರತ ತಂಡ
ಮಹಿಳಾ ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಚೆಂಡು ಬಡಿದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಅವರನ್ನು ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ.

ನಿನ್ನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೇವರ್ ಬ್ರಂಟ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. 104 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 120 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಮ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದರು.

ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 340 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತದ ಪರ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 66 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಉಮಾ ಛೆಟ್ರಿ 45 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು 34 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 187 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 153 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಗಾಯ: ಭಾರತದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 5ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅರುಂಧತಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡೆಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರವೇ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ಪರ ಇದುವರೆಗೆ 11 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ 15 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು 38 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 34 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉ.ನಾಯಕಿ), ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಸ್ತಿಕಾ ಬಾಟಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ.

ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ತೇಜಲ್​, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವಲ್​, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿಶ್ರ, ಉಮಾ ಛತ್ರಿ, ಮಿನುಮಣಿ ಮತ್ತು ಸಯಾಲಿ ಸದ್ಘರಿ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

