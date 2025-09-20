ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಓಮಾನ್; ಭಾರತಕ್ಕೆ 21 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು, ನಾಳೆ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್
ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 21 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 20, 2025 at 10:23 AM IST
IND vs OMN Match: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 21 ರನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 188 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಓಮನ್ಗೆ 189 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಓಮನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಓಮಾನ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತಾದರೂ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 167 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಆಮಿರ್ ಕಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ ಓಮನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 4ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
India pick up their third win in as many games! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2025
🇮🇳 put up a score that was a mountain that was just too high for Oman to scale, eventually getting home by a margin of 21 runs.#INDvOMAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/FFLhay9noF
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ 200 ರಿಂದ 220ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಓಮನ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (56) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (38), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (29) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (26) ಸಹ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಮನ್ ಪರ ಶಾ ಫೈಸಲ್, ಜಿತನ್ ರಮಾನಂದಿ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಕಲೀಮ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಓಮನ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಕಲೀಮ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 56 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಮಿರ್ ಕಲೀಮ್ಗೆ ಸಾತ್ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 93 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಆಮಿರ್ ಕಲೀಮ್ ಅನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಭಾರತ ಪರ ಹರ್ಷಿತ್, ಅರ್ಷದೀಪ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾನುವಾರ (ನಾಳೆ) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್-4 ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಿ: ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್