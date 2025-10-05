ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲೂ 'ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್': ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಟಾಸ್ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ​ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಪಾಕ್ ನಾಯಕಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಖ್ ಮಾಡದೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಟಾಸ್ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 4:46 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 4:59 PM IST

Ind vs Pak No Handshake: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಸ್ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಪಾಕ್ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡದೇ ಭಾರತದ 'ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್'​ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡದೇ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 3 ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ 15 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್​ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 22 ಓವರ್​ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 2 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 100 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 107 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಭಾರತ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 107 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.

ತಂಡಗಳು ಹೀಗಿವೆ - ಭಾರತ: ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವಲ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ, ಸದಾಫ್ ಶಮಾಸ್, ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್, ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್, ಅಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್, ಸಿದ್ರಾ ನವಾಜ್ (ವಿ,ಕೀ), ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾ), ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೇಜ್, ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್​, ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಕುರಿತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್​​ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ!

Last Updated : October 5, 2025 at 4:59 PM IST

