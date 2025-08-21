ETV Bharat / sports

93 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ - ASIA CUP 2025

ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Ind vs Pak (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 7:49 PM IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ. 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪರಸ್ಪರ ಆಡಲಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೆ.10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್​ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಯುಎಇ ಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಲ್ಲ: ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಓಮನ್​ ತಂಡವೂ 2014ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ

ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 32 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 22 ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 10ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 17 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು 16 ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಭಾರತ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 8 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಕಪ್​ನ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು.

