2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್; ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್, ಹೋಪ್ ಶತಕ; ಭಾರತಕ್ಕೆ 121 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ 121 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
Published : October 13, 2025 at 4:19 PM IST
Ind vs WI 2nd Test: ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೆಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 390 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 121 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 518/5 ರನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು 248 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆನ್ಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿಕ್ ಅತಾಂಜೆ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫಾಲೋ-ಆನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 97 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ (115) ಮತ್ತು ಶೈ ಹೋಪ್ (103) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಯ್ತು.
𝐈𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤!— BCCI (@BCCI) October 13, 2025
ಇದಲ್ಲದೇ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ (40), ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್ (32), ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ (50*) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 390 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 121 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಪರ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಸಿರಾಜ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (89) ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ (173) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 318 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 175 ರನ್ಗಳಿಗೆ ರನೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 43 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೇ ಗಿಲ್ (129*) ಮತ್ತು ಜುರೇಲ್ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಭಾರತ 6 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 21 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 8 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (6) ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (7) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
