2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: 518 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಡಿಕ್ಲೇರ್​ ಘೋಷಣೆ; 140ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಂಡೀಸ್​

ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ನ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಂಡೀಸ್​ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 140 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 318 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
IND vs WI 2nd Test Highlights: ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 378 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 518 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು.

ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 140 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಶೈ ಹೋಪ್ 31 ರನ್ ಮತ್ತು ಟೆವಿನ್ ಇಮ್ಲಾಚ್ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಡೇಜಾಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಯಿತು. ನಂತರ 87 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿತು. ಟಗನೈನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ 34 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲಿಕ್ ಅಥನಾಜೆ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (AP)

ಡಿಕ್ಲೇರ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಂದು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 90 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 318 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಜೇಯವಾಗಿ 173 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ 87 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 193 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಏರ್ಪಟಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ 58ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ 251ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಜೋಮೆಲ್ ವಾರಿಕನ್ ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

2ನೇ ದಿನದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಎರಡನೇ ದಿನದದ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 175 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ರನೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಭಾರತವು 325 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದರು, ಅವರು 43 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತವು 416 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಊಟದ ವಿರಾಮದವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 427 ರನ್‌ಗಳಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಗಿಲ್​ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​ 44 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕ್ಲೀನ್​ ಬೋಲ್ಡ್​ ಆದರು.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ (AP)

ಜುರೆಲ್ ಔಟಾದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗಿಲ್ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ 129 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ 10ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ, ವಾರ್ಕಿನ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ನಾಯಕ ಚೇಸ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

