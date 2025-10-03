ETV Bharat / sports

ಜುರೇಲ್​, ಜಡೇಜಾ ಶತಕ; ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ.

ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ​
ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ​ (IANS)
Published : October 3, 2025 at 5:56 PM IST

Ind vs WI 1st Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 448 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 286 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (104) ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (9) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

121/2 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 97 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ 197 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಹಾಯದಿಂದ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ 100 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 50 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 206 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 116ನೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. 123ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾರಿ ಪಿಯರೆ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ಜಡೇಜಾ ​ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಜಡೇಜಾ ​ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (IANS)

ನಂತರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಆರನೇ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೂರು ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (IANS)

ಧೋನಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಜಡೇಜಾ: ವಿಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಜಡೇಜಾ 176 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 104 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಡ್ಡು ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 78 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಜಡೇಜಾ 79 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಧೋನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಪಂತ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 90 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

