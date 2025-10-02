ETV Bharat / sports

ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​: 162 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್​ ಸರ್ವಪತನ; ರಾಹುಲ್​ ಅರ್ಧಶತಕ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 41 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್​ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ 121 ರನ್​​ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 41 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs WI 1st Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ​ ಪಂದ್ಯ ಗುಜರಾತ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.

ವೇಗಿ ಸಿರಾಜ್ 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್​ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಬುಮ್ರಾ ಸಹ 14 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)

ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಅಗ್ರ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆದರೇ, ಕ್ಯಾಂಪ್​ಬೆಲ್​ 8 ರನ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥನ್​ಜೆ (12), ಬ್ರೆಂಡನ್​ ಕಿಂಗ್ (13), ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​ (26) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 90 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಲಂಚ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಐದು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು 72 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.

ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಭಾರತ ತಂಡ 38 ಓವರ್​ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 121 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ 36 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ ಕೇವಲ 7 ರನ್​ಗೆ ಚೇಸಿಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದ ಗಿಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಂದವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ 41 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಅರ್ಧಶತಕ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್​ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್​ 114 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 53 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ ನಿರ್ಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಗಿಲ್​ 42 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 18 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್​: ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಸಿರಾಜ್ ​

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WI TESTIND VS WI 1ST TESTIND VS WI 1ST TEST DAY 1KL RAHULIND VS WI TEST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.