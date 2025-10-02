ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್: 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರ್ವಪತನ; ರಾಹುಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 41 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ 121 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 41 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 2, 2025 at 5:52 PM IST
Ind vs WI 1st Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ ಪಂದ್ಯ ಗುಜರಾತ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಪಡೆ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ವೇಗಿ ಸಿರಾಜ್ 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಬುಮ್ರಾ ಸಹ 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಅಗ್ರ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರೇ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ 8 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥನ್ಜೆ (12), ಬ್ರೆಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ (13), ಶಾಹಿ ಹೋಪ್ (26) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 90 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಐದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 72 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.
ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಭಾರತ ತಂಡ 38 ಓವರ್ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 121 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 36 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗೆ ಚೇಸಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದ ಗಿಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ 41 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ 114 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ 42 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 18 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
