ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಭಾರತ vs ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.
Published : September 13, 2025 at 11:38 AM IST
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೇ ಸಾಕು ಟೀಕೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆಯೋಜಕರು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 475 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳಿಂದ (ಸುಮಾರು ರೂ. 11,420) 350 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು ರೂ. 8415) ಇಳಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ECB) ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾರಾಟವಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಇದಕ್ಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗತೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಾವದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್: ಕಳೆದ ಎರಡು ದನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ಈ ತಿಂಗಳ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ - ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಉರ್ವಶಿ ಜೈನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಾಲ್ವರು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದಂತೆ ತಡೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ನಾಳೆ (ಸೆ.10) ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಸಿ), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 300+ ರನ್..! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರೌದ್ರಾವತರಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ