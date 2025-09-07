ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಚೀನಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಭಾರತ; ಇಂದು ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಫೈಟ್
ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಚೀನಾವನ್ನು 7-0 ರಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 7, 2025 at 7:48 AM IST
ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಗೀರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚೀನಾವನ್ನು 7-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ರಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರ, ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಂದೀಪ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್, ಸುಖ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಕದನ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತಂಡಗಳು 2-2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸೂಪರ್-4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದವು.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರ (ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷ), ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (7ನೇ ನಿಮಿಷ), ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (18ನೇ ನಿಮಿಷ), ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ (37ನೇ ನಿಮಿಷ), ಸುಖ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ (39ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ 46ನೇ ಮತ್ತು 50ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದ ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಏಳನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಪರ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡವನ್ನು 3-0 ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ 37ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೇ ನಂತರ 39ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಖ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಚೀನಾ ತಂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 7-0 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇಂದು ಫೈನಲ್ ಕದನ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕಾದಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸೂಪರ್ -4 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ -4 ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-2 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು 4-1 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 7-0 ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ಪೂಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು 4-3 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಚೀನಾವನ್ನು 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಂತರ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಮತ್ತು ಕಝಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 15-0 ಅಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪೂಲ್-ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
