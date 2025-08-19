ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025 ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ - WOMENS ODI WORLD CUP 2025

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (Image Source: BCCI Womens 'X' handle)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 4:05 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 4:46 PM IST

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025 ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ.30 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಯಾಲಿ ಸದ್ಘರೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮೂರು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ನಗರಗಳಾದ ಇಂದೋರ್, ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಸಾವನ್ನಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಬದಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್​ ಲೀಗ್ ಹಂತದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 02 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊ ಅಥವಾ ಐಸಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ ಕದನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉ.ನಾಯಕಿ), ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಸ್ತಿಕಾ ಬಾಟಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ.

ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ತೇಜಲ್​, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವಲ್​, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿಶ್ರ, ಉಮಾ ಛತ್ರಿ, ಮಿನುಮಣಿ ಮತ್ತು ಸಯಾಲಿ ಸದ್ಘರಿ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉ.ನಾಯಕಿ), ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿ.ಕೀ), ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ.

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025 ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು

ದಿನಾಂಕಪಂದ್ಯಸ್ಥಳ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ--
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕೊಲಂಬೊ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಇಂದೋರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗುವಾಹಟಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ--
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 1 (ಟಿಬಿಎ)ಗುವಾಹಟಿ/ಕೊಲಂಬೊ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 (ಟಿಬಿಎ)---
ನವೆಂಬರ್ 2ಅಂತಿಮ (ಟಿಬಿಎ)ಕೊಲಂಬೊ/

