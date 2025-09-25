ETV Bharat / sports

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ:​ ನಾಲ್ವರು ಔಟ್​, ಮೂವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೂವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡ
ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 1:33 PM IST

India Squad for west indies test series: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ​ ಭಾರತ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ​​ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಯರ್​ ಬದಲಿಗೆ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.​

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಪಂತ್​ ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂವರು ಕನ್ನಡಿಗರು: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಜೊತೆಗೆ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್​ ಯುವ ಬೌಲರ್​ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ ಸಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಬಾರ್ಡರ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.

ಎನ್​ ಜಗದೀಶನ್​ಗೆ ಅವಕಾಶ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನ್​ ಜಗದೀಶನ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಕಮ್​ ಓಪನರ್​​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಓನರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾಗಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜಗದೀಶನ್​ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಯಾವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್​ಗೆ ನಿರಾಸೆ: ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೇ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈಶ್ವರನ್​ಗೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗ: ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​, ಜೈಸ್ವಾಲ್​, ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​, ದೇವದರ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​, ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​, ಎನ್​ ಜಗದೀಶನ್​ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ವಿಭಾಗ: ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​, ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ಗಳಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೌಲಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗ: ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ವರು ಔಟ್: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಂಡದಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​, ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​, ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್​, ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಅವರು ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಯರ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (ಉಪನಾಯಕ), ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ನಾರಾಯಣ್ ಜಗದೀಸನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್​, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ.

IND VS WI TEST SERIESINDIA SQUAD FOR WEST INDIESKARUN NAIRIND VS WI TEST SERIES SCHEDULEINDIA SQUAD

