ETV Bharat / sports

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ ನಾಯಕ​, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕೋಕ್​!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ನೂತನ ಉಪ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 2:52 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Aus ODI Squad: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರವಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಆತಿಥೇಯರ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮೀತಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಲ್​ ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೂ ಹೊಸ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ 23 ರಂದು ಅಡಿಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟಿ20ಐ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಆಡಿದ್ದ ತಂಡವೇ ಇರಲಿದ್ದು ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಮಾತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ತಂಡವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​, ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್​), ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​, ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ, ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​.

ಟಿ20 ತಂಡ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (ಉಪನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ​, ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​, ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ, ವರುಣ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​, ಅರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​.

ಭಾರತದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ

  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 - ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಪರ್ತ್
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 - ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ, ಅಡಿಲೇಡ್
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 - ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ, ಸಿಡ್ನಿ

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ20 ಸರಣಿ

  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 - ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾ
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 - ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್
  • ನವೆಂಬರ್ 2 - ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ, ಹೋಬಾರ್ಟ್
  • ನವೆಂಬರ್ 6 - ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್
  • ನವೆಂಬರ್ 8 - ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ 140 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು

Last Updated : October 4, 2025 at 3:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS AUS ODI SQUADIND VS AUS T20 SQUADROHIT SHARMAVIRAT KOHLIINDIA SQUAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.